Kütahya'da rüşvet operasyonu
Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kütahya il Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü N.T, eski Asayiş Şube Müdürü S.K. ile 2'si polis memuru 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA