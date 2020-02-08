Kütahya'da rüşvet davasının sanıkları hakim karşısında

08.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:10

Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski istihbarat şube müdürü Nihat Tekin ve eski asayiş şube müdürü Serdar Kan ile tutuksuz yargılanan A.Y, C.Y, V.G, H.B, İ.Ç, M.Ş. T.I. ve A.T. ile polis memurları İ.G. ve M.Ş. sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Etnik pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık T.I, eşi hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasından dolayı pasaportuna yurt dışı çıkış şerhi konulduğunu, bu şerhin kaldırılması için de A.T. aracılığıyla Tekin'e 5 bin lira rüşvet verdiğini, daha sonrasında ise pasaportundaki şerhin kaldırıldığını iddia etti.

Rüşvete aracılık yaptığını ifade eden ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan AVM yöneticisi sanık A.T. ise T.I'nın isteği üzerine pasaportundaki yurt dışı şerhinin kaldırılması için Tekin ile görüştüğünü, şerhi kaldıracağını söylemesi üzerine 5 bin lirayı T.I'dan alarak Tekin'e verdiğini öne sürdü.

A.T, kendisiyle bağlantıya geçen bazı kişilerin kentte kumar oynatılmasına göz yumulması karşılığında Tekin ve Kan'a rüşvet verilmesine de aracılık yaptığını ileri sürdü.

Sanıklar Tekin ve Kan ise aralarında emniyet mensuplarının da olduğu kişilerce kendilerine kumpas kurulduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Duruşmada, eski Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve bazı emniyet mensupları da tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme heyeti, Serdar Kan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aleyhinde tanıklık yapan emniyet mensuplarına hakaret ettiği ve baskı kurmaya çalıştığı gerekçesiyle Nihat Tekin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan Nihat Tekin ve Serdar Kan tutuklanmış, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA