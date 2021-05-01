Kütahya'da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi
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Kütahya'da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi

Kütahya'da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.M. isimli araç sürücüsü gerekli işlemlerinin ardından Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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