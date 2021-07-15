Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Motosikletli Yunus Timlerince ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Yunus Timlerince ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yunus Timlerince Pirler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda durdurulan araçta yapılan aramada, Ş.K. (21) isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek, O.Y. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 1 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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