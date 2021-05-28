Kütahya'da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kütahya'da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya'da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da durdurulan iki araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca geçirildi.

Kütahya'da durdurulan iki araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde polis uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Motosikletli Polis Timlerince Sultanbağı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucu N.K. (44) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 49 adet fişek ile 1 adet kesici alet (kasatura) ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K., gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 12:18:29. #1.16#

title