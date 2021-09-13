Kütahya'da Roma dönemine ait üç başlı heykel ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da Roma dönemine ait üç başlı heykel ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da Roma dönemine ait üç başlı heykel ele geçirildi

Kütahya'ya Dumlupınar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üç başlı heykel ele geçirildi.

Kütahya'ya Dumlupınar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üç başlı heykel ele geçirildi.

İl Jandarma ve Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve ekipleri A. A., F. B. ve M.E. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri araç ile Afyonkarahisar'dan Dumlupınar ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Dumlupınar ilçesinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üç başlı heykel ele geçirildi. Heykel incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da Roma dönemine ait üç başlı heykel ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:56:21. #1.17#