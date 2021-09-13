Kütahya'da Roma dönemine ait üç başlı heykel ele geçirildi

Kütahya'ya Dumlupınar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üç başlı heykel ele geçirildi.

İl Jandarma ve Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve ekipleri A. A., F. B. ve M.E. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri araç ile Afyonkarahisar'dan Dumlupınar ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Dumlupınar ilçesinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üç başlı heykel ele geçirildi. Heykel incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri