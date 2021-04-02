Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen sikkeler ve yüzükler ele geçirildi
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Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen sikkeler ve yüzükler ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen sikkeler ve yüzükler ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ve yüzükler bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki şüphelinin üstünde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ve yüzükler bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moymul Mahallesi'nde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Sürücü T.P'nin (41) yapılan üst aramasında krem kutusunun içine gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 12 sikke ile 7 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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