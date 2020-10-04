Kütahya'da psikiyatr servisinden kaçan kişi polise zor anlar yaşattı
Kütahya'da bir hastanenin psikiyatr servisinden kaçan kişi, polis eşliğinde geri götürüldü.
Kütahya'da bir hastanenin psikiyatr servisinden kaçan kişi, polis eşliğinde geri götürüldü.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatr servisinde tedavi gören Mehmet E'nin (46) kaçtığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Bu kişinin, Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokağı'nda bir binanın 5'inci katındaki evine gittiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese ekip yönlendirildi.
Polisin geldiğini gören Mehmet E, kapıyı bir süre açamadı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılması üzerine evinin balkonuna çıkan Mehmet E, elindeki bıçakla kendine zarar vereceğini söyledi.
Bir süre sonra etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerince aynı hastaneye götürülen Mehmet E'nin, şizofreni tanısıyla uzun süredir belli dönemlerde tedavi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin