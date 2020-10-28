Kütahya'da pozitif ve temaslı evlerine 'ziyarete kapalıdır' uyarısı yazısı asılacak

KÜTAHYA'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için ev ziyaretlerini yasaklamasının ardından pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazı asılmasına karar verildiğini açıkladı.

KÜTAHYA'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için ev ziyaretlerini yasaklamasının ardından pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazı asılmasına karar verildiğini açıkladı.

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının artmasını engellemek için ev ziyaretleri ve misafirliğin yasaklanmasının ardından kurul yeni tedbirler aldı. Kütahya genelinde pozitif ve temaslı olarak ev karantinasında olanların kapılarına uyarı yazısı asılmasına karar verildi. Kararda, "Tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına, İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve Kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem tesis edilmesine, bu hususun kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ