Kütahya'da Porsuk Çayı'ndan beslenecek kanalda sandallar yüzdürülecek

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hayata geçirilecek kanal projesiyle, Porsuk Çayı'ndan taşınacak suyla kent merkezinde hazırlanacak alanda sandallar yüzdürülerek turizme katkı sağlanacak.

Kütahya Belediyesince "Kanal Kütahya Projesi" kapsamında Dumlupınar ve Zafertepe mahallesi arasında su sporları, sandal ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir alan oluşturulacak.

Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine, Kütahya'da insanların vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İl sınırları içinde doğan Porsuk Çayı'nın suyunu kullanmak için kanal projesini hayata geçireceklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Kanal Kütahya Projesi, 2004 yılından beri hayal ettiğimiz bir projedir. Bu çalışma, Kütahya'yı dünya kentleri arasında sokabileceğine inandığımız çok güzel donanımlı regülasyon projesi. Bugüne kadar Kütahya'dan çıkan Porsuk Çayı'ndan şehrimiz yeterince yararlanamadı. Porsuk Çayı'ndan alacağımız suyu, Kütahya'yı boydan boya batı ve doğu istikametinde ikiye ayırarak devam eden Devlet Su İşlerinin sulama amaçlı kullandığı kanalı uygun olan yerlerde genişletmeyi amaçlıyoruz."

Kamulaştırma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı

Işık, projenin inşaatının yapılacağı alanda kamulaştırma işlemlerinin takas yöntemiyle yapıldığını ve büyük ölçüde tamamlandığını aktardı.

Bu çalışmanın, Kütahya Belediyesinin vizyon projeleri arasında olduğunu ve etaplar halinde yapılacağını dile getiren Işık, şu bilgileri paylaştı:

"En önemli etabımız Dumlupınar ile Zafertepe mahalleleri arasındaki 4 kilometre uzunluğundaki alanda olacak. Burada nehirden gelen suyu, oluşturacağımız genişletilmiş kanalla bir gölette toplamayı hedefliyoruz. Su sporları, sandal ve tekne turları yapılabilecek bir alan haline dönüştüreceğiz ayrıca burasını yeşillendirilerek sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları yapacağız. Bu projeyle sosyal etkinliklerin de yapılacağı bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız."

Işık, turizme katkı sağlayacak projenin inşasına kısa sürede başlanacağını ve tüm etaplarının 2023 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.