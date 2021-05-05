Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobille polisten kaçan ve üst aramalarında sentetik hap ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobille polisten kaçan ve üst aramalarında sentetik hap ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle oluşturduğu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil takibe alındı.
Atatürk Bulvarı'nda durdurulan otomobildeki T.K. (35), M.A.K. (33), N.Ç. (28) ve E.K. (33) yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kırmızı reçeteyle satılan 224 sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için haklarında tutanak düzenlenen zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin