Kütahya'da piyasaya sahte banknot süren 2 şüpheli yakalandı

11.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:35

Kütahya'da, piyasaya sahte 100 TL'lik banknot süren iki şahıs polis tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bakkal ve tekel büfeler başta olmak üzere piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen A. T. ve E.D isimli şahıslar toplam 60 adet sahte 100 TL'lik banknot ile yakalandı.



Şüpheliler hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA