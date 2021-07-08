Kütahya'da Pitbull dehşeti
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Kütahya'da Pitbull dehşeti

Kütahya'da Pitbull dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da başı boş gezen Pitbull cinsi yasaklı köpek, saldırdığı başka bir köpeği ağır yaralandı, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kütahya'da başı boş gezen Pitbull cinsi yasaklı köpek, saldırdığı başka bir köpeği ağır yaralandı, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Ertuğrul Gazi Gaddesi'nde başı boş gezen Pitbull cinsi köpek, bir anda başka bir köpeğe saldırdı. Zavallı hayvan kaçmaya çalışsa da kurtulamadı. Pitbull cinsi köpek, kafasından ve gövdesin ısırarak sürüklediği hayvanı uzun süre bırakmadı. Saldırıya uğrayan köpeğin acılı sesleri üzerine olayı fark eden mahallelinin çabasıyla saldırgan köpek sokaktan uzaklaştırıldı.

Yaralanan ve su verilip sakinleştirilmeye çalışılan köpek, belediye ekiplerince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da Pitbull dehşeti
Kütahya'da Pitbull dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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