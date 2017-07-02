Kütahya'da Pita Şenliği

Kütahya Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 7. Geleneksel Pita (Boşnak böreği) Şenliği yapıldı.



Vali Ahmet Hamdi Nayir, Çayca köyündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, her ülkenin, milletin önemli zenginlikleri olduğunu, bunlar arasında en önemlisinin ise kültürel zenginlikler olduğunu söyledi.



Binlerce yıllardan bugüne taşıyıp getirilen kültürün, toplumları ayakta tutan en önemli zenginlikler olduğunu ve bunların yaşatılmasının önemli olduğunu belirten Nayir, "Bugünler o kültürün zenginliklerinin hatırlanmasında, yaşatılmasında, gelecek nesillere aktarılmasında önemli günler olarak bizim yanımızda değer kazanmaktadır." dedi.



Nayir, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm gören tüm mazlumlara Anadolu'nun daima kucak açtığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Anadolu coğrafyası Bosna ile 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet'in gidişiyle tanıştı. 1878'e kadar da orada bir huzur iklimiyle hep beraber yaşadık. Anadolu coğrafyası ve Balkan coğrafyası iç içe olarak sevinçlerini, kederlerini paylaşarak önemli gelişmeleri hep birlikte yaşadı. 1878'den sonra başlayan acı ve karanlık dönem maalesef bütün Balkanlar'da olduğu gibi Bosna'da, Sancak'ta bazı göçlere sebep oldu. Oradan göçecek olanların ilk baktığı yer, sığınacakları en güvenli liman yine Anadolu coğrafyasıydı ve beş dalga halinde bugüne kadar o bölgeden bütün Balkanlar'dan olduğu gibi Bosna ve Sancak'tan da Anadolu'muza gelen insanlarımız, kardeşlerimiz oldu. Geldikleri yerlerin kültürleriyle beraber geldiler ve Anadolu coğrafyamıza da, Kütahya'mıza da bir zenginlik katarak geldiler."



Konuşmaların ardından, Pendik Bosna Sancak Derneği folklor ekibi ve mehter takımı gösteri sundu.



Etkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şenlikte, vatandaşlara Boşnak sofralarının vazgeçilmezi pita ile ayran ikram edildi.