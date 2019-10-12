12.10.2019 18:29

Kütahya'da pazar tezgahları Türk bayrakları ile süslendi

KÜTAHYA - Kütahyalı pazarcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyona destek vermek için merkez pazar yerinde Mehmetçik için dualar etti. Pazarcılar, vatandaşlara 5 bine yakın Türk bayraği dağıttı.

Kütahya Sebzeciler ve Esnaf Yerleri Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Sebzeciler Odası olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bugün burada yaklaşık 5 bin Türk bayrağını esnafımıza ve vatandaşlara dağıttık. Bunun yanı sıra harekatta şehit olan yaranan kahraman Mehmetçiğimiz için 3 kişilik lokma dağıtıyoruz. Kütahya pazarcıları olarak harekata bizde destek veriyoruz. Bizim üzerimize düşen bir görev olursa yaparız gerekirse bizde harekata katılırız" dedi.

Vatandaşlar ise, kahraman Mehmetçik için dua etti, şanlı ordumuza harekatta başarılar diledi.

Kaynak: İHA