Kütahya'da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kütahya'da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı

Kütahya'da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da bir parkın içerisindeki demir korkulukları yerinden söken çalan zanlı polis tarafından malzemelerle birlikte yakalandı.

Kütahya'da bir parkın içerisindeki demir korkulukları yerinden söken çalan zanlı polis tarafından malzemelerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Kent Park içerisinden belediyeye ait demir korkulukları söken D.Ö. (17) isimli zanlı, polisin titiz çalışması sonucu bir gün sonra çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu
'Neden yol vermedin' kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
"Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Eski eşinin evine gelip ortalığı karıştırdı! Bir anda intihar edip kanlar içerisinde kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:11:28. #1.14#

title