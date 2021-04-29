Kütahya'da parkın demir korkulukları söken zanlı yakalandı
Kütahya'da bir parkın içerisindeki demir korkulukları yerinden söken çalan zanlı polis tarafından malzemelerle birlikte yakalandı.
Kütahya'da bir parkın içerisindeki demir korkulukları yerinden söken çalan zanlı polis tarafından malzemelerle birlikte yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ziraat Mahallesi Kent Park içerisinden belediyeye ait demir korkulukları söken D.Ö. (17) isimli zanlı, polisin titiz çalışması sonucu bir gün sonra çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı