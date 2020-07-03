Kütahya'da para çekme makineleri denetlendi
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Kütahya'da para çekme makineleri denetlendi

Kütahya'da dolandırıcılık olaylarına karşı bankalara ait para çekme makineleri denetlendi.

Kütahya'da para çekme makineleri denetlendi
03.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:11

Kütahya'da dolandırıcılık olaylarına karşı bankalara ait para çekme makineleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılar tarafından çeşitli düzenekler takılarak banka ve kredi kartı şifrelerinin kopyalanmasıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Para çekerken şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayarak ihbarda bulunulmasını isteyen ekipler, denetleme sırasında olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Kaynak: AA

Manşet

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