Kütahya'da paket servisi yapan motosikletler denetlendi
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Kütahya'da paket servisi yapan motosikletler denetlendi

26.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:12
Kütahya'da paket servisi yapan motosikletler denetlendi

Kütahya'da trafik ekiplerince paket servisi yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kütahya'da trafik ekiplerince paket servisi yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek bölgelerinden olan Atatürk Bulvarı'nda motosikletleri denetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında paket servisine artan talepten dolayı motosiklet kazalarının da arttığı belirtildi.

Servis yapan motokuryelerin karıştığı kazaların azaltılması ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapılan uygulamada, motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

Ekipler, denetim esnasında üzerinde, "Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz" yazılı çıkartmaları motosikletlerin görünür kısımlarına yapıştırdı.

Uygulamada, trafikteki araçlar da durdurularak izin belgeleri sorgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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