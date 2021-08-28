Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Domaniç-İnegöl kara yolu Heyelanlı mevkisinde V.B'nin kullandığı 67 NT 162 plakalı otomobil ile E.R yönetimindeki 43 UC 255 plakalı tır çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, Domaniç ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
Domaniç-İnegöl kara yolu, kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit