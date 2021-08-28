Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Domaniç-İnegöl kara yolu Heyelanlı mevkisinde V.B'nin kullandığı 67 NT 162 plakalı otomobil ile E.R yönetimindeki 43 UC 255 plakalı tır çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, Domaniç ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Domaniç-İnegöl kara yolu, kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 19:56:15. #1.14#

title