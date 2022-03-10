KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI - Haberler

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KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'da, kavşakta otomobille çarpışan diğer otomobilin devrildiği kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, kavşakta otomobille çarpışan diğer otomobilin devrildiği kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece Kütahya-Afyonkarahisar yolu Sporkent kavşağında meydana geldi. Çevre yolu yönünden gelen H.K.'nin kullandığı 43 AT 064 plakalı otomobil, A.S. (33) yönetimindeki 43 ACT 740 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan A.S.'nin aracı, devrildi. Kazada sürücüler ile F.S. (33), A.E.S. (8), E.S.Ö. (16), S.G. (40) ve S.I. (40) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasarın oluştuğu araçlar da trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI

KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI

KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI

KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ARAÇ DEVRİLDİ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kütahya, Kaza, Güncel, Haberler

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