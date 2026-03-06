Haberler

Kütahya'da otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri köprüden dere yatağına düştü.

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçe merkezinden Kuruçay Beldesi yönüne giden İ.U. yönetimindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile Marangozlar Sitesi'nden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu ve yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Tavşanlı-Kuruçay yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok