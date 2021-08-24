Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Gürcan'a (40), Recep Ç. idaresindeki 43 AAF 180 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gürcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü Recep Ç. ise gözaltına alındı.

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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