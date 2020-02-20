Kütahya'da otomobilin çamurluğunda uyuşturucu ele geçirildi

20.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:06

Kütahya'da, çamurluk kısmında 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte satılmak üzere il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Takip ettikleri bir şüphelinin otomobilini Atatürk Bulvarı'nda durduran ekipler, narkotik köpeği "Thor"un da katılımıyla araçta arama yaptı. Otomobilin çamurluk kısmına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ali K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA