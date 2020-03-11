Kütahya'da otomobil takla attı: 4 yaralı Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gediz-Kütahya yolunda seyreden Muhsin Bardakçı idaresindeki 43 LA 799 plakalı otomobil, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan şoför ile araçta bulunan Zübeyde Bardakçı, Mesut Bardakçı ve İbrahim Bardakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA