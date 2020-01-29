Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.