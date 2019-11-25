Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Domaniç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Domaniç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuri İ'nin kullandığı 43 YB 434 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Kantar mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa İ, Mustafa ve Sabriye G. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.