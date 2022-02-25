Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haberler
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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Abdülaziz A. idaresindeki 07 APS 429 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail M. ve Ahmet A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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