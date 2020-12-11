Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

11.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:18
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, Emet-Çavdarhisar kara yolu Yarış köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Fatma Kurnaz, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali Kurnaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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