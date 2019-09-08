Kütahya'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Kütahya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kütahya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bahar Gülsever idaresindeki 43 NU 798 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Gar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracı gören vatandaşlar, otomobili düzelterek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.