Kütahya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
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Kütahya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

13.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:49
Kütahya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Kütahya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamil Sirli yönetimindeki 35 AV 7735 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 31'inci kilometresinde, aynı yöne giden Sabri Pehlivan yönetimindeki 43 SA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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