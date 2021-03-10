Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
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Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

10.03.2021 07:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:54

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet İbiş yönetimindeki 43 NP 585 plakalı tır, aynı istikamete gitmekte olan Ramazan Yenilmez idaresindeki 43 ABE 269 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ramazan Yenilmez ile Zeynep Yenilmez ve 2 aylık bebek Ecrin Yenilmez yaralandı. Araçta sıkışan Ramazan Yenilmez, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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