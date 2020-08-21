Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
21.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:40
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Süleyman Burmaoğlu idaresindeki 34 CDK 580 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Mustafa Gülhan'ın kullandığı 64 BF 455 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Gülhan ile arkasında bulunan Merve Gülhan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA