Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
17.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:50
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kamil Özkan idaresindeki 26 DD 232 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Yasin Yapacıoğlu'nun kullandığı 43 ABS 531 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yapacıoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA