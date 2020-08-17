Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
17.08.2020 03:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 04:12

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Furkan Oryaşın idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Sürücü Oryaşın ile araçtaki Mehmet Oruç, Ahmet Taha Üstünel ve Talha Arı yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Magazin
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti
Rusya'da aşırı hız yapan otomobilin çarptığı hamile kadın ve karnındaki bebek hayatını kaybetti
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 04:11:59. #1.14#
title