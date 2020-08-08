Kütahya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Kütahya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
08.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:32

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İsmail Tanrıkulu yönetimindeki 43 DA 303 plakalı otomobil, Fincanburnu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Sezgin, Hülya, çocuklar Mustafa, Hilal ve Zeynep Tanrukulu yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hülya ve Mustafa Tanrıkulu, olay yerine gelen ambulans helikopterle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücünün, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için araçla manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

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