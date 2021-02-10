Kütahya'da otobüste uyuşturucu şüphelisi yakalandı
10.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:46
Kütahya'da otobüste yolculuk yapan ve oturduğu koltuğun altına uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da otobüste yolculuk yapan ve oturduğu koltuğun altına uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında şehirler arası yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.
Bir otobüsü durduran ekipler, tedirgin davranışlarda bulunan F.Ş'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş 130 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin