Kütahya'da oto hırsızları yakalandı
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Kütahya'da oto hırsızları yakalandı

Kütahya'da park halindeki iki araçtan teyp, hoparlör ve akü çalan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

10.02.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:27
Kütahya'da oto hırsızları yakalandı

'da park halindeki iki araçtan teyp, hoparlör ve akü çalan 2 kişi ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, il merkezinde gece saatlerinde meydana gelen iki otodan hırsızlık olayının şüphelileri M.A. ve T.A., otolardan çaldıkları 2 adet teyp, 4 adet hoparlör ve 2 adet aküyü Facebook üzerinden müşteri temin ederek satmak üzereyken yakalandı. Ele geçen malzemeler müştekilere teslim edilirken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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