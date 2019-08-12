12.08.2019 20:54

Kütahya'da ormanlık alan alev alev böyle yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Eğriöz Köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulunuyor.

Kaynak: İHA