Kütahya'da orman yangınıyla mücadele gönüllülerine eğitim

17.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:02

Kütahya'da, orman yangınlarında görev yapmak isteyen gönüllülere eğitim verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen eğitime Simav ilçesindeki orman köylerinden 84 kişi katıldı.

Temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarılan eğitim sonunda yapılan sınavda başarı sağlayarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olmaya hak kazananlara katılım belgesi verildi.

Belge alan gönüllülerin, orman yangınlarının söndürülmesinde görev alacağı bildirildi.

Kaynak: AA