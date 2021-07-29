Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı