Kütahya'da orman yangını çıktı
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Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'da orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da orman yangını çıktı
Kütahya'da orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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