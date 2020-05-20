Kütahya'da orman yangını - 8
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Kütahya'da orman yangını - 8

8YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler ve Çatköy arasındaki Tozlu mevkiindeki karaçam ormanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

20.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:31

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YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler ve Çatköy arasındaki Tozlu mevkiindeki karaçam ormanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle ve havadan helikopterle yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Hakim tepelerdeki bazı noktalarda devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor. Yangına ilk müdahaleyi yapan Çavdarhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangına, Bursa, Uşak, Deniz, Eskişehir, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'dan gele 22 arazöz ve 8 iş makinesiyle çevre köylülerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik personel ekibi de destek verdi.

YANGIN 50 HEKTARDA ETKİLİ OLDU

Tozlu mevkiindeki karaçam ormanında çıkan yangın yaklaşık 5 saatte kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangın yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olurken, çam ağaçları büyük oranda zarar gördü. Yangında 25 personeliyle görev yapan Çavdarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri de orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da orman yangını - 8

Kaynak: DHA

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