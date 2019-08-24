Kütahya'da orman yangını (4)

Kütahya'da orman yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

24.08.2019 17:59
Kütahya'da orman yangını (4)


KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı.  Yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor.  Kütahya Valisi Ömer Toraman, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını takip ediyor.

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Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, - 
 


Kaynak: DHA
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