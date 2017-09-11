Kütahya'da Orman Yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Kütahya'nın Domaniç İlçesi'ne bağlı Çukurca Beldesi yakınlarında dün öğlen, belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, bugün akşam saatlerinde kontrol altına aldı. Yetkililer çevre il ve ilçelerden gelen arazözler, iş makinaları, uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunan yangının ilk olarak yayılmasının önlendiğini, ardından da yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının gece boyunca süreceği belirtildi.