Kütahya'da orman yangını (2)
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Kütahya'da orman yangını (2)

Kütahya'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 3 greyder, çevre il ve ilçelerden su tankerleri, çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından orman yangını büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı. Yangını duyduklarında tarlada çalıştıklarını ifade köylülerden Ali Sağlam, "Ekiplere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Devletimiz helikopteriyle, ekipleriyle yangına müdahale etti. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olduk" dedi.Orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)
Kütahya'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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