Kütahya'da orman yangını (2)
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Kütahya'da orman yangını (2)

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİKütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü ile Çatköy arasındaki karaçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 16: 00 sıralarında yangın çıktı.

Kütahya'da orman yangını (2)
20.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:58

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü ile Çatköy arasındaki karaçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 16: 00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri arazözlerle yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bursa'dan takviye ekipler sevk edildi. Halen devam eden yangına 1 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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