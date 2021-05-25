Kütahya'da orman yangını
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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında 1,5 dönümlük alan zarar gördü.  

Yangın, saat 17.00 sıralarında Tavşanlı ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Sazak mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanı ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Çevre ilçelerden gelen arazözlerin de kullanıldığı soğutma çalışmalarının yapıldığı ormanda, yaklaşık 1.5 dönümlük alan zarar gördü. 


Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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