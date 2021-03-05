Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını

05.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:28
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Tunçbilek beldesi ekipleri sevk edildi. Köyülerinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım hektar alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını
Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kütahya'da orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:32:19. #1.15#
title