KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
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KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Emet ilçesine bağlı Sarım köyü Cevizliyayla mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Emet Belediyesi ve Etibor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Oğuzhan KILIÇ- Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)-

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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