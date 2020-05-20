Kütahya'da orman yangını (1) KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA