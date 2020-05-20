Kütahya'da orman yangını (1)
KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
20.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:58
KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA