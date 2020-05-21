Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,13
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Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,13

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı sonuçlarına göre, Kütahya'da okuma yazma bilen kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 519 bin 857 kişi olurken, okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 98,0'dan...

Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,13
21.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:00

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayımlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı sonuçlarına göre, Kütahya'da okuma yazma bilen kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 519 bin 857 kişi olurken, okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 98,0'dan yüzde 98,133'e yükseldi.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın yüzde 98,133'lük okuma yazma bilenlerin oranı ile Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı en yüksek 16. il, Ege Bölgesinde 6. il konumunda olduğunu belirtti.

2019 yılı verilerine göre Kütahya ilçeleri arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı Şaphane'de yüzde 5,6, Çavdarhisar'da yüzde 5,3, Pazarlar'da yüzde 4,2, Dumlupınar'da yüzde 3,5, Aslanapa'da yüzde 3,4, Simav'da yüzde 3,4, Hisarcık'ta yüzde 2,6, Domaniç'te yüzde 2,4, Gediz'de yüzde 2,2, Emet'te yüzde 1,8, Altıntaş't yüzde 1,4, Tavşanlı'da yüzde 1,3, Merkezde ise yüzde 1,3 olarak açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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